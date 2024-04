Konkurs Miss Polonia ma już 95 lat! Dolnoślązaczka walczy o koronę i tytuł najpiękniejszej. Z kim konkuruje w finale Miss Polonia 2024? Monika Fajge

Do finału konkursu Miss Polonia 2024 zakwalifikowała się pochodząca ze Świdnicy Ola Gołębiewska. Zobaczcie wszystkie finalistki >> IGO-ART / Miss Polonia / Fabian Kosiński Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Edycja 2024 jest jubileuszowa, bo 95. Co roku do tego konkursu piękności zgłasza się kilkaset kobiet. Nie inaczej było tym razem. Do ścisłego finału zakwalifikowały się jednak tylko 24 piękne panie. Wśród nich jest pochodząca z Dolnego Śląska Ola Gołębiewska, studentka zarządzania i fotomodelka.