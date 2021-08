Koniec budowy TAT coraz bliżej. Został wybrany wykonawca ostatniego odcinka

Wybranym wykonawcą spośród aż 13 ofert została firma Skanska , która ma wybudować brakujący odcinek za kwotę blisko 72,3 mln zł . Finansowaniem inwestycji zajmuje się Gmina Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wkład MPWiK to prawie 20 mln zł . Wynika on z potrzeby przeprowadzenia prac kanalizacyjnych.

Co dokładnie będzie robione na ostatnim odcinku TAT?

W ramach inwestycji przebudowany zostanie liczący 1,7 km odcinek ulicy Rogowskiej, wraz z podziemnymi instalacjami. Prace będą prowadzone od skrzyżowania ul. Rogowskiej ze Strzegomską, do pętli autobusowej przy ul. Zemskiej. Wzdłuż ulicy powstanie droga rowerowa licząca ok. 1,79 km, ciąg pieszo-rowerowy o długości 1,3 km, 2,28 km chodników oraz przejścia i przejazdy rowerowe. Przy ul. Rogowskiej powstaną 4 przystanki tramwajowo-autobusowe. Na pętli powstaną dwa stanowiska do ładowania autobusów elektryczny oraz parking typu Park and Ride na 70 pojazdów.