Komendant straży miejskiej we Wrocławiu odchodzi. Poszło o złe parkowanie?

Komendant wrocławskiej straży miejskiej Zbigniew Słysz odchodzi ze stanowiska, które pełnił od 2008 r. Wśród strażników huczy. Jak przekonują, zmiany na tym stanowisku miał oczekiwać prezydent Jacek Sutryk zniecierpliwiony słabymi wynikami strażników i mniejszymi niż planowano wpływami ze stref parkingowych i mandatów za złe parkowanie.

- Wypowiadam wojnę oszalałym kierowcom, którzy pomimo licznych i wolnych parkingów w ścisłym centrum parkują w Rynku i jego otulinie dosłownie już wszędzie - grzmiał Jacek Sutryk na początku 2019 r. Dodawał, że auta parkują na pasach, chodnikach i trawników. - Z nielegalnym parkowaniem musimy zrobić porządek - ogłosił wtedy Sutryk. A później niewiele się działo.

Sprawa parkowania i niewielkiej aktywności straży miejskiej w tym zakresie miała wrócić do ratusza niedawno. W połowie marca 2021 r. aktywiści z Akcji Miasto przedstawili dane, z których wynikało, że dochody Wrocławia ze strefy płatnego parkowania są kilkadziesiąt milionów niższe niż Krakowa, Szczecina czy Poznania. Aktywiści przekonywali, że 20 procent kierowców w strefie płatnego parkowania we Wrocławiu nie płaci, a 40 procent aut w strefie jest źle zaparkowanych. Także liczba blokad zakładanych we Wrocławiu jest znacznie niższa niż w innych polskich miastach.

Przemysław Gałecki z biura prasowego ratusza potwierdza, że zmieni się komendant straży miejskiej. Przekonuje jednak, że odejście Słysza nie wiąże się z oceną jego pracy przez prezydenta, lecz jest przejściem na emeryturę. Zbigniew Słysz pozostanie komendantem Straży Miejskiej Wrocławia do końca lipca 2021 r.