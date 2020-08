Kolory, zapachy i smaki. Po raz trzeci kiermasz ogrodniczy na Partynicach!

Dlaczego jesień jest ważna i dobra – dla roślin i ich właścicieli - i dlaczego jesienne nasadzenia są lepsze? Wrzesień, to drugi szczyt sezonu ogrodniczego. Specjaliści przekonują, że jesienne sadzenie dla wielu gatunków jest bardziej korzystne od wiosennego. Stabilna wilgotność gleby, optymalne temperatury, odpowiednia ilość światła sprawiają, że rośliny doskonale adaptują się do nowych warunków. Wiadomo - jesień to idealny czas na sadzenie cebulek kwiatowych, ale warto pamiętać, że znakomicie przyjmują się wtedy drzewka, krzewy, byliny czy trawy.

Większość oferowanych na poszczególnych stoiskach sadzonek wystąpi w niespotykanie okazałym wyborze. Zapowiada się interesująca różnorodność gatunków, odmian, pokrojów, kolorów, zapachów, jakich trudno doświadczyć w innych miejscach oferujących artykuły ogrodnicze. Żadne, największe nawet i najprężniejsze centrum ogrodnicze czy pojedyncze ogrodnictwo, nie jest w stanie zapewnić tak szerokiej oferty, jak zgromadzeni w jednym miejscu i czasie wystawcy imprezy. Nierzadko przywożą ze sobą całe kolekcje odmian poszczególnych gatunków. Podczas kiermaszu, kupując, można przy okazji poznać od sprzedawcy tajniki uprawy, prowadzenia, pielęgnacji konkretnej roślinki. Nikt inny nie opowie o niej z takim znawstwem i czułością, jak ogrodnik - osoba znająca swoje małe arcydziełka od nasionka czy siewki.

To dla ducha, zaś dla ciała – chleby i wędliny robione według tradycyjnych, regionalnych receptur w bogatym wyborze, miody z najlepszych pasiek, piwa z minibrowarów, sery z Podhala i z Podlasia, przyprawy i inne smakołyki.

Organizatorzy zapraszają w sobotę – 5 września - w godzinach od 9.00 do 18.00

oraz w niedzielę – 6 września - w godzinach od 9.00 do 17.00

Wstęp wolny.

Co można będzie znaleźć w kiermaszowych propozycjach?

Na pewno bogactwo cebul kwiatowych, a wśród nich:

tulipanowe nowości : ‘Alba Coerulea Oculata’, ‘Happy Generation’,‘Green Mile’, ‘Madame Lefeber’, ‘Parrot Prince’, ‘Purple Lady’, ‘Snowboard’, ‘Sunrise Dynasty’, ‘Strong Fire’.

Tulipany pełne: ‘Dream Touch’, ‘Flaming Evita’, ‘Gudoshnik Double’, ‘Queensday’, ‘Sun Lover’.

Narcyzy - np: ‘Arkle’, ‘Orangery’, ‘Tahiti’, czy narcyz wonny ‘Actaea’ – tzw. narcyz babuni. Hiacynty w odmianach, np: ‘China Pink’, ‘Fondant’, ‘Delft Blue’, ‘Louvre’.

Krokusy – żółte, np.:‘Geel’, białe, np: ‘Jeanne d’Arc’, ciemnofioletowy ‘Flower Record’, fioletowo-biały ‘King of Stiped’.

Hiacynciki hiszpańskie, zwane również hiacyntowcami lub cebulicami hiszpańskimi, a także cebulice peruwiańskie.

Wiele ciekawych bylin, w tym te kojarzące się z wiejskim ogródkiem -

floks wiechowaty, inaczej zwany płomykiem w uroczych odmianach, na przykład: ‘Zenobia’, ‘Casablanca’, ‘Sweet Summer Fantasty’, ‘Green Leaf’, ‘Cleopatra’;

kosmos czekoladowy o barwie i zapachu czekolady;

słoneczniczek szorstki w dwóch nowych odmianach: 'Red Shades' i 'Helios Fireball';

jakże modne ostatnio pysznogłówki, na przykład: 'Raspberry Wine', ‘Alba’, ‘Knight Purple';

jarzmianki, np.: 'Burgundy Manor', 'Snow Star', a także kochane przez wszystkich jeżówki, np.: 'Cleopatra', 'Meringue', 'Primadonna White', 'Green Twister', ‘Honeydew’, ‘Mini Belle’, ‘Julia’, czy ‘Marmalade’, 'Papallo Semi Double Pink', 'White Double Delight'.

Długowieczne, niezawodne, niewymagające, a przy tym bardzo dekoracyjne liliowce, np.: ‘Adamas’, ‘Antique Linen’, ‘Heavenly Pink Buttertly’, ‘Spacecoast Better Late’, ‘Venetian Fringe’, ‘Tiger blood’,

Także inne ciekawe, a rzadko spotykane byliny, jak:

akant kłujący – przepiękna śródziemnomorska bylina o dużych, głęboko wyciętych liściach, które są pierwowzorem charakterystycznych ornamentów;

gaura Lindheimera 'Gambit Rose Bicolor' - urocza, długokwitnąca i wabiąca motyle bylina na rabaty i do pojemników na balkonach i tarasach;

bodziszek himalajski 'Kaya',

wilczomlecz złocisty 'Bonfire'

Sosny czarne w ciekawych odmianach – nowa karłowa 'Summer Breeze ' oraz kolumnowa 'Green Tower', poszukiwana sosna Jeffreya ‘Joppi’, sosny drobnokwiatowe - 'Riu Ju' - wolno rosnąca, idealna do małych ogrodów i na skalniaki oraz 'Negeshi’ o niebieskawych igłach, sosna górska 'Winter Gold', która po pierwszych przymrozkach przebarwia się na złoto, sosna pospolita 'Fastigiata', przypominająca pokrojem smukły cyprys, świerk kłujący 'Iseli fastigiate', jodła koreańska 'Silberlock' o charakterystycznie skręconych igłach i 'Blue emperor' o fioletowo-niebieskich, dekoracyjnych szyszkach, a także kryptomerie japońskie: ‘Nana’, ‘Pipo’, ‘Rasen’,

Obok zapowiadanych wcześniej krzewów pojawią się między innymi kaliny - kwitnąca bardzo wcześnie wiosną (zaraz po oczarach) kalina bodnantska ‘Dawn’ o biało-różowych kwiatach i delikatnym, pięknym zapachu oraz kalina ‘Pink Beauty’ o horyzontalnie rozłożonych pędach i zmieniającej się w trakcie kwitnienia barwie kwiatów, które są początkowo białe, a później wyraziście różowe;

wiciokrzew pomorski ‘Chic & Choc’ – nowość o kompaktowym pokroju i długim, obfitym kwitnieniu;

