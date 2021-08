Kolorowe Jeziorka, czyli niezwykła atrakcja Dolnego Śląska. Jak dojechać z Wrocławia?

Niezwykłe rzeźby i figury na Dolnym Śląsku. Jedne zachwycają, inne śmieszą do łez

Co ciekawe woda w poszczególnych zbiornikach różni się od siebie kolorem. Wszystko za sprawą różnego składu chemicznego podłoża. Tak powstały Żółte Jeziorko, Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko oraz Zielone Jeziorko. W plebiscycie National Geographic Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich zostały wybrane jednym z cudów Polski.

Wstęp na teren Kolorowych Jeziorek jest bezpłatny, jednak jeśli chcemy zostawić samochód w miarę blisko celu, musimy liczyć się z koniecznością zapłaty za parking (5-10 zł/doba).

Kolorowe Jeziorka - jak dojechać tu z Wrocławia?

Zakładając, że na autostradzie A4 nie ma korków kierujemy się do zjazdu Kostomłoty, następnie drogą nr 5 w kierunku Strzegomia i dalej do Bolkowa. W Marciszowie wjeżdżamy na drogę nr 328, a następnie, kierowani drogowskazami odbijamy na Wieściszowice. Podróż powinna nam zająć do 1,5 h.