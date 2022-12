Kolonoskopia we Wrocławiu. W tych placówkach przebadasz się za darmo [LISTA, TERMINY]

Kolonoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego od środka. Niestety, należy do mało komfortowych i trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Warto się badać, bo kolonoskopia może potwierdzić lub wykluczyć m.in.:

Kolonoskopia – na NFZ albo prywatnie

Badanie kolonoskopowe jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – potrzebne jest skierowanie od specjalisty, albo od lekarza rodzinnego. Można je także wykonać komercyjnie. Kto zdecyduje się na wizytę w gabinecie prywatnym, musi się liczyć ze sporymi kosztami. Badanie na należy do najtańszych. Ceny kolonoskopii we Wrocławiu wahają się od ponad 500 złotych do nawet około 1500 złotych (badanie z usunięciem polipów). Plus jest taki, że na badanie w prywatnym gabinecie nie trzeba długo czekać. Średni czas oczekiwania wynosi 1-2 tygodnie.