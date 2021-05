Kolejny duży remont torowiska i kolejne objazdy MPK we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

6 maja rozpoczęła się kolejna duża inwestycja

Na ulicy Piotra Skargi w centrum miasta rozpoczęły się prace przy wymianie torowiska i rozjazdów. Zamknięty jest odcinek od placu Dominikańskiego do ulicy Teatralnej. W tym miejscu wymianie podlega także nawierzchnia pasa dla autobusów. Prace potrwają do końca czerwca.

Tramwaje jeżdżą objazdami

Wprowadzone zostały zmiany na liniach tramwajowych: 2, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 17 i 74.

Linia 2

Dwójka będzie kursowała w obu kierunkach objazdem od placu Społecznego przez plac Wróblewskiego, ulicę Pułaskiego i Małachowskiego do ulicy Piłsudskiego z pominięciem przystanków: "Galeria Dominikańska" i "Wzgórze Partyzantów".

Linia 4

Czwórka będzie kursowała w obu kierunkach objazdem od placu Społecznego przez plac Wróblewskiego, ulicę Pułaskiego, Małachowskiego, Piłsudskiego do placu Legionów z pominięciem przystanków: "Galeria Dominikańska", "Świdnicka", "Zamkowa" i "Narodowe Forum Muzyki".

Linia 5

Piątka będzie kursowała w obu kierunkach objazdem od placu Legionów przez ulice: Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego do placu Dominikańskiego z pominięciem przystanków: "Arkady (Capitol)", "Dworzec Główny" i "Wzgórze Partyzantów".

Linia 8

Ósemka jadąca z Karłowic w kierunku Tarnogaju, od Hali Targowej pojedzie objazdem przez ulice: Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok i Teatralną do ulicy Kołłątaja. W kierunku przeciwnym od ulicy Kołłątaja przez: Teatralną, Widok, Szewską, most Uniwersytecki i Drobnera do placu Bema.

Linia 9

Tramwaje linii 9 jadące z Sępolna w kierunku Parku Południowego, od Hali Targowej pojadą objazdem przez ulice: Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok i Teatralną do ulicy Kołłątaja. W kierunku przeciwnym: od ulicy Kołłątaja przez: Teatralną, Widok, Szewską, most Uniwersytecki i Drobnera do placu Bema.

Linia 11

Tramwaje linii 11 będą kursowały w obu kierunkach objazdem od placu Legionów przez ulice: Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego do placu Dominikańskiego z pominięciem przystanków: "Arkady (Capitol)", "Dworzec Główny" i "Wzgórze Partyzantów".

Linia 15

Tramwaje linii 15 jadące z Parku Południowego w kierunku pętli Poświętne, będą kursowały objazdem od ulicy Piłsudskiego przez ulicę Świdnicką, plac Teatralny i ulicę Widok do ulicy Szewskiej i dalej dotychczasowym objazdem przez most Uniwersytecki, ulicę Chrobrego, plac Powstańców Wielkopolskich do placu Staszica. W kierunku przeciwnym trasa pozostanie bez zmian.

Linia 17

Tramwaje linii 17 będą kursowały w obu kierunkach objazdem od ulicy Sienkiewicza przez ulicę Wyszyńskiego, most Pokoju, plac Społeczny, plac Wróblewskiego, ulicę Pułaskiego i Małachowskiego do ulicy Piłsudskiego z pominięciem przystanków: "pl. Bema", "Hala Targowa", "pl. Nowy Targ", "Galeria Dominikańska", "Park Staromiejski", "Opera" i "Renoma".

Linia 74

Tramwaje linii 74 jadące z FAT-u w kierunku pętli Osobowice, będą kursowały objazdem od placu Legionów przez ulicę Sądową, Podwale, Świdnicką, plac Teatralny i ulicę Widok do ulicy Szewskiej i dalej dotychczasowym objazdem przez most Uniwersytecki, ulicę Chrobrego, plac Powstańców Wielkopolskich do placu Staszica. W kierunku przeciwnym trasa pozostanie bez zmian.