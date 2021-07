Kolejne starcie o ceny biletów we Wrocławiu. Kto tym razem będzie górą?

Rządzący Wrocławiem zgłaszając projekt uchwały o wprowadzeniu biletów Nasz Wrocław Kolej, niechcący umożliwili o wiele tańsze kupowanie miesięcznych biletów MPK Wrocław. Tuż po przegłosowaniu projektu, okazało się, że nabywając nowy bilet kolejowy, miesięcznie będzie można zaoszczędzić nawet blisko 40 złotych. Teraz chcą tak zmienić uchwałę, by to uniemożliwić. Radni mają też głosować nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do obniżenia wszystkich cen biletów komunikacji miejskiej.

Od 1 września na mocy przeforsowanej uchwały przez radnych z Forum Jacka Sutryka, miały zacząć obowiązywać nowe reguły biletowe na podróże koleją po Wrocławiu. Kupujący bilet miesięczny na jakąkolwiek trasę, po dopłaceniu złotówki, mógłby jeździć do woli tramwajami i autobusami MPK Wrocław. - Zajrzeliśmy do taryfy Kolei Dolnośląskich, i jest w niej najtańszy miesięczny bilet za 52 złote. Spojrzeliśmy do uchwały, gdzie jest mowa o złotówkowym bilecie miesięcznym Nasz Wrocław Kolej i rachunek matematyczny daje nam sumę 53 zł. Natomiast w programie Nasz Wrocław normalny bilet miesięczny MPK kosztuje 90 zł – wyliczył Robert Suligowski z Akcji Miasto i Zielonych. Właśnie ten zapis spowodował, że jak wyliczyli przedstawiciele Akcji Miasto i Zielonych, kupując miesięczny bilet Nasz Wrocław Kolej, można byłoby zaoszczędzić blisko 40 złotych.