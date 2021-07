Kolejkowo ponownie otwarte! Goście zachwyceni, zwiedzanie "dzień i noc" [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Tuż przed godziną 10 przed wejściem niecierpliwie czekało już sporo osób, które nie mogły doczekać się otwarcia. Ratusz i inne charakterystyczne dla Wrocławia budynki jak sedesowce czy niedokończone inwestycje z graffiti, pojazdy, statki pływające po wodzie, tramwaje, a nawet dworzec z obrotowymi zwrotnicami już stoją i można je podziwiać.

Goście mogą spędzić w Kolejkowie nawet kilka dni, za sprawą zmieniającego pory dnia oświetlenia. Dzień trwa 9 minut, po czym na 4 minuty włącza się noc, dostrzec można wtedy co kryją wnętrza budynków, bo w nocy, to one właśnie są podświetlane.