Kolejki NFZ w woj. dolnośląskim do urologa. Dane na 13.06.2024. Ile trzeba czekać na termin?

W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do urologa w woj. dolnośląskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 13.06.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie dolnośląskim do urologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Kolejki NFZ do urologa w województwie dolnośląskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie dolnośląskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie dolnośląskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. dolnośląskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

"Zespół Opieki Zdrowotnej" W Kłodzku (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Szpitalna 1, Kłodzko

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.06.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.06.2024) Liczba osób w kolejce: 1031

Telefon: +48 74 865 11 08 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Łużycka 9, Kłodzko

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.06.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024) Liczba osób w kolejce: 81

Telefon: +48 74 865 80 16 Zespół Opieki Zdrowotnej W Bolesławcu (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Jeleniogórska 4, Bolesławiec

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.06.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 26

Telefon: +48 75 738 00 00

Kcm Clinic Spółka Akcyjna (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Bankowa 5/7, Jelenia góra

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.06.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 124

Telefon: +48 75 645 20 01 Emc Instytut Medyczny Spółka Akcyjna (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Ignacego Daszyńskiego 2A, Oleśnica

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.07.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 18

Telefon: +48 71 396 21 70

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Kardynała B. Kominka 7, Polkowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.07.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 243

Telefon: +48 76 746 08 10 Nowy Szpital We Wschowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Armii Polskiej 8, Góra

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.07.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024) Liczba osób w kolejce: 36

Telefon: +48 41 240 00 00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gaja Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Konwaliowa 15/1, Milicz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 68

Telefon: +48 71 384 10 30 Wielospecjalistyczny Szpital -Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Zgorzelcu (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Lubańska 11-12, Zgorzelec

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 140

Telefon: +48 571 334 850

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zastrzyk" S.C. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Ludwika Waryńskiego 18, Ząbkowice śląskie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 55

Telefon: +48 74 641 23 23

Przychodnia "Hipokrates" Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, Głogów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 23.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024) Liczba osób w kolejce: 129

Telefon: +48 76 833 40 34 Stefan Skrocki Prywatna Przychodnia Lekarska (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Grunwaldzka 69, Wrocław-śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 266

Telefon: +48 71 321 94 55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Chira-Med" (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Lubelska 1, Wałbrzych

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.06.2024) Liczba osób w kolejce: 13

Telefon: +48 74 842 45 59 Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne "Ewa-Med" (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Trzebnicka 37, Oborniki śląskie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 34

Telefon: +48 71 700 00 61 Uromedica Wojciech Kołaczyk (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Łubinowa 12/5, Wrocław

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.06.2024) Liczba osób w kolejce: 97

Telefon: +48 71 390 84 47

Prywatna Poliklinika "Na Grobli" Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Pl Hirszfelda 1, Wrocław-krzyki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024) Liczba osób w kolejce: 192

Telefon: +48 71 338 00 78 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne W Lubaniu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Zawidowska 4, Lubań

Najbliższy termin możliwej wizyty: 24.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.06.2024) Liczba osób w kolejce: 95

Telefon: +48 75 721 39 40

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Szpitalna 3, Jawor

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 194

Telefon: +48 76 870 30 14 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Oleśnicy (Poradnia Urologiczna Z Gabinetem Diagnostyczno - Zabiegowym) Adres: Ul. Ludwikowska 10, Oleśnica

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 149

Telefon: +48 71 798 28 10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia W Świebodzicach (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Aleje Lipowe 15, Świebodzice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.06.2024) Liczba osób w kolejce: 50

Telefon: +48 74 664 59 51

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

