Kolejki NFZ w woj. dolnośląskim do endokrynologa Dziecięcego - 2.08.2021

Mateusz Rudyk: Forma jest lepsza niż była. Cel to złoto olimpijskie

- Mój cel to złoty medal! Nie mówię tego ot tak. Patrzę na to realnie. Wszystko co robię od pięciu lat, a zwłaszcza kilkunastu miesięcy, robię z myślą o walce o krążek - zapowiada Mateusz Rudyk, który w sprincie wystartuje we wtorek. 26-letni kolarz torowy to brązowy medalista mistrzostw świata sprzed dwóch lat.