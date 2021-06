Kolejki NFZ do ortopedy w woj. dolnośląskim. Stan na 29.06.2021

NOWE Możesz żyć nawet 120 lat, tylko nie rób tych rzeczy! Co najbardziej skraca życie? Tego unikaj

Zgodnie z badaniami brytyjskiego gerontologa prof. Toma Kirkwooda nasz potencjał genetyczny pozwala nam na przeżycie nawet do 120 lat. Jak to zrobić? Spójrzcie na rekordzistów wiekowych, Japończyków - ich średnia długość życia jest o 5 lat wyższa, niż w Polsce. Kluczem do sukcesu nie jest więc wyłącznie genetyka. Na długowieczność w dużej mierze wpływa nasz styl życia. Sprawdźcie, co skraca, a co wydłuża życie.