Kolejki NFZ do endokrynologa w woj. dolnośląskim. Stan na 8.07.2021

NOWE Paide - Śląsk Wrocław. Tu śpią piłkarze WKS-u w Estonii (ZDJĘCIA)

Śląsk - Paide. Spa Trevis w Parnawie jest bazą Śląsk Wrocław podczas wyprawy na mecz I rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. To bardzo popularny hotel, z którego chętnie korzystają wczasowicze. Nie ma w nim może wielkich luksusów, a jak podał portal ŚląskNet, na miejscu okazało się, że w pokojach nie ma klimatyzacji. Jest za to SPA i basen oraz wiele innych udogodnień. "Na terenie kompleksu znajduje się centrum rekreacji ze spa, sauną, obiektami sportowymi i salonem kosmetycznym, a także centrum rozrywki z muzyką na żywo oraz centrum konferencyjne" - czytamy na portalu Booking.com. Cena za dobę w pokoju dwuosobowym to ok. 500 zł ze śniadaniem. WKS spędził tam noc z środy na czwartek. WAŻNE! Do kolejnych zdjęć możesz przejść za pomocą gestów na telefonie lub strzałek.