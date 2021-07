Kolejki NFZ do dermatologa w woj. dolnośląskim. Terminy aktualne na 13.07.2021

NOWE Ważny wyrok TK. Trybunał rozstrzygnie, czy unijne prawo jest ponad krajowym

Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek wnioskami premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wniósł o rozstrzygnięcie, czy zasady wyższości prawa UE nad krajowym zapisanej w traktatach są zgodne z polską Konstytucją. Opozycja uważa, że to droga do polexitu. - Wnioski do TK zmierzają do zablokowania bezprawnej uzurpacji organów UE, które przypisują sobie kompetencje, których nie ani Polska, ani inne państwa nie przekazały w traktatach – broni decyzji premiera wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.