Kolejki NFZ do alergologa dziecięcego w woj. dolnośląskim. Terminy aktualne na 18.03.2024

Kolejki NFZ do alergologa dziecięcego w województwie dolnośląskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego alergologa dziecięcego termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do alergologa dziecięcego w województwie dolnośląskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do alergologa dziecięcego w województwie dolnośląskim.

W czym specjalizuje się alergolog dziecięcy?

Alergolog dziecięcy specjalizuje się w chorobach, które są wywoływane przez alergeny u dzieci do 18 roku życia. Alergeny to substancje, które można spotkać w naszym środowisku i powodują one reakcje uczuleniową. Mogą to być konserwanty, metale, składniki pokarmowe, sierść zwierząt, roztocza oraz pleśń. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny dziecka zaczyna działać nieprawidłowo i organizm uruchamia mechanizm obronny do walki z wrogiem.

Kiedy warto iść na wizytę do alergologa dziecięcego?

Warto iść na wizytę z dzieckiem do alergologa dziecięcego, kiedy pociecha ma następujące objawy:

kichanie

zmiany skórne

problemy układu pokarmowego po spożyciu danych produktów

katar sienny

łzawiące i swędzące oczy

Można otrzymać skierowanie do alergologa dziecięcego od lekarza rodzinnego, kiedy zostanie on poinformowany o danych objawach u dziecka. Jest również możliwość wyboru wizyty prywatnie. Alergolog dziecięcy przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem i dzieckiem oraz zleca testy alergiczne. Kiedy ma już gotowe wyniki badań, ustala jaka jest przyczyna alergii oraz proponuje wdrożenie odpowiedniego leczenia dziecka.