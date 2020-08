Koleje Dolnośląskie na zakupach: pojawią się pociągi hybrydowe, chociaż mniej niż planowano

O cenie przekraczającej o 43 procent zakładany budżet mówił również Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

- Za tę cenę producent zaoferował pojazdy, które miały co prawda dwa silniki (elektryczny i spalinowy), ale w czasie jazdy na trakcji spalinowej nie posiadały systemu odzysku energii z hamowania i magazynowania jej w akumulatorach po to, aby wykorzystać ją ponownie do rozpędzania pociągu. Takie systemy mają wszystkie nowoczesne samochody hybrydowe i to buduje ich przewagę konkurencyjną. A w tym przypadku za dużo większe pieniądze kupowalibyśmy tabor, który ze względu na większą masę spalałby więcej paliwa. Czyli byłby droższy, za to mniej ekologiczny i ekonomiczny – tłumaczył w maju Wild w rozmowie z „Gazetą Wrocławską”.

Dziś Bartłomiej Rodak komentuje, że przed ogłoszeniem drugiego przetargu KD wprowadziło zmiany w specyfikacji pociągów hybrydowych: - Dzięki czemu będą one lepiej wyposażone i w ogólnym rozrachunku tańsze w utrzymaniu niż te, jakie Newag wyprodukuje dla województwa zachodniopomorskiego – przekonuje Bartłomiej Rodak.