Koleją na bilet MPK: miasto zrywa współpracę, a kolejarze przekonują, że 18 mln zł za 9 milionów pasażerów to korzystna cena

Kończy się remont linii kolejowej Wrocław - Świdnica. Pasażerowie zachwyceni, a kierowcy?

Dwadzieścia razy na dobę pociągi będą jeździły pomiędzy Wrocławiem Głównym i Świdnicą Miastem zatrzymując się na kilkunastu przystankach. Uruchomienie tej linii kolejowej to duża wygoda dla podróżnych dojeżdżających do pracy, ale także turystów. Kierowcy jednak od początku remontu torów obawiają się, że kilka ruchliwych ulic we Wrocławiu zostanie zupełnie sparaliżowanych z powodu przejazdów pociągów.