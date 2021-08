Kolczak zbrojny - groźny pająk we Wrocławiu. Jego ugryzienie naprawdę bardzo boli

- Około 1 w nocy obudził mnie silny ból. Z początku myślałam, że to skurcz, ale na wszelki wypadek poszłam do łazienki, aby sprawdzić, czy nic mnie nie ugryzło. Na skórze nie było żadnego śladu. Po powrocie do sypialni podniosłam jednak kołdrę i okazało się, że na pościeli siedzi pająk – opisuje nasza czytelniczka, pani Agnieszka. - Mojemu partnerowi udało się ustalić, że mamy do czynienia z kolczakiem zbrojnym.

- Tak, to faktycznie kolczak zbrojny – potwierdza dr Jarosław Pacoń z Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - To pająk ciepłolubny, można go spotkać najczęściej w lecie, w niekoszonych zaroślach lub trawach, gdzie wije ogromne sieci przypominające kule wielkości jajka. Jest to pająk agresywny, ale nie atakowany nie kąsa.

Mimo, że ból narastał, pani Agnieszka nie zdecydowała się na wizytę u lekarza. - W internecie przeczytałam, że pająk ten zabija owady, ale jego jad nie zagraża życiu człowieka. Powoduje natomiast osłabienie i dreszcze, które mogą utrzymywać się do dwóch tygodni. Ponieważ jestem alergikiem, od razu zażyłam leki antyhistaminowe i ibuprofen na ból.