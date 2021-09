"Kobiety rzadko chwalą się osiągnięciami. To trzeba zmienić". Rozmowa z profesor Patrycją Matusz

Wydaje się, że kobiet studiujących jest bardzo dużo. Czy wciąż trzeba je wspierać w dążeniu do równych praw w edukacji i pracy?

To bardzo skomplikowane. To nie jest tak, że kobiety są w bardzo trudnej sytuacji porównywalnej do tej, w jakiej była Clara Immerwahr. Faktycznie mamy dużo studentek. Sporo doktorantek. Ale potem już niewiele ekspertek i mało, na przykład, kobiet w roli rektorów, prorektorów, dziekanów. Tu proporcje się odwracają. A my chcemy zachęcić kobiety do współdecydowania o funkcjonowaniu uczelni wyższych.

I tu też wydaje się, że kiedy kobieta zostaje rektorem, tak bardzo się to podkreśla, jakby było to zupełnie nienaturalne dla środowiska naukowego. Czyli chodzi także o obalenie pewnych stereotypów?

Kiedy w zeszłym roku po wyborach do nowej kadencji na uczelniach, okazało się, że ilość kobiet w gremiach decyzyjnych wzrosła. I faktycznie sporo się o tym mówiło, także w mediach. Myślę, że to zainteresowanie wynikło z faktu, że kobieta obejmująca wysoką funkcję na uczelni, niejako przebija głową szklany sufit.