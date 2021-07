Kobieta znaleziona pod pl. Społecznym we Wrocławiu walczy o życie. Na policję zgłosił się rowerzysta

Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę wieczorem (10 lipca) na ścieżce prowadzącej od strony mostu Grunwaldzkiego do tunelu podziemnego pod placem Społecznym (wjazd do tunelu od ulicy Mazowieckiej), z którego korzystają zarówno piesi jak i rowerzyści.

Kobieta doznała poważnych obrażeń głowy, w tym wylewu krwi do mózgu i do dziś jest nieprzytomna. Lekarze ze szpitala przy ulicy Borowskiej, gdzie trafiła po wypadku, cały czas walczą o jej życie. Syn rowerzystki tuż po tym zdarzeniu podejrzewał, że w jego mamę uderzył mężczyzna, którego widzieli wtedy świadkowie, a który tuż przed przyjazdem karetki pogotowia zniknął.

Pisaliśmy o tym tutaj: