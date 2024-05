"Koalicja 15 października" na Dolnym Śląsku pęka? Kto zostanie marszałkiem? Trwa wielkie przeciąganie liny

II sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zaplanowana została na wtorek 21 maja. Najważniejszym punktem obrad jest wybór marszałka i zarządu województwa. I choć jeszcze do niedawana zdawało się, że będzie to jedynie formalność - dziś trwa wielkie siłowanie wewnątrz dolnośląskiej "Koalicji 15 października". Kandydatów ma marszałka jest dwóch. To Michał Jaros z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Gancarz z PSL-u. Konieczne było opóźnienie rozpoczęcia sesji o godzinę.

Pawel Relikowski / Polska Press