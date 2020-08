Kluczowa decyzja w sprawie budowy S3 do granicy z Czechami. Prace mogą ruszać

Prace przy budowie odcinka S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ mogą się rozpocząć. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda Dolnośląski podpisał zezwolenie na budowę odcinka ekpresówki. Koszt budowy całego odcinka S3 od Bolkowa do granicy z Czechami to blisko 1 mld 540 mln złotych.

Decyzja umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy. Dziś droga S3 kończy w środku pola, tuż za węzłem Bolków. Od okolic Bolkowa do granicy z Czechami trzeba wybudować łącznie około 31 kilometrów trasy ekspresowej S3. Ten odcinek podzielono na dwa zadania - od Bolkowa pod Kamienną Górę i dalej od Kamiennej Góry do Lubawki.

Odcinek S3 pomiędzy Bolkowem, a Kamienną Górą ma długość ok. 16,1 km, realizowany jest w systemie "projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Popr S.A. i Popr Bau GmbH na podstawie umowy zawartej w październiku 2018 roku. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji ok. 16 km drogi ekspresowej S3 o przekroju 2x2x 3,5 m.