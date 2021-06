Kluby, dyskoteki i sale zabaw zostaną otwarte w przyszłym tygodniu? Kolejny etap luzowania obostrzeń Katarzyna Zimna

"Za kilka dni będą mogły się otworzyć sale zabaw, dyskoteki, targi i kongresy. To kolejny etap luzowania obostrzeń, który szykuje rząd" - informuje rmf24.pl. Oznacza to powrót do imprez organizowanych w zamkniętych pomieszczeniach. Będą tam jednak obowiązywać limity osób i zasady reżimu sanitarnego.