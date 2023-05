Kleszczowe zapalenie mózgu. Dolnoślązacy mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień. Kto się kwalifikuje i gdzie się zapisać? Alina Gierak

Kleszcze to niebezpieczne pasożyty nie tylko ze względu na to, że roznoszą boreliozę i wirusowe zapalenie mózgu, ale też szereg innych patogenów Pixabay Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Do tej pory przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu szczepili się przede wszystkim leśnicy, którym dostęp do szczepionek zapewniali pracodawcy. Teraz z takich szczepień mogą skorzystać inni Dolnoślązacy. Dzięki temu będą mogli bez obaw spacerować po lesie, łąkach czy górach i nie lękać się, że zachorują po ugryzieniu przez kleszcza. Do tej pory zaszczepiło się 4 tysiące mieszkańców regionu. Dla kogo przeznaczone są szczepienia i gdzie się na nie zapisać, przeczytajcie poniżej.