Kinga Jakubowska żegna się z KPR-em Kobierzyce

Kinga Jakubowska to wychowanka KPR-u Gminy Kobierzyce. W seniorskich zespołach KPR-u wystąpiła w blisko 140 spotkaniach, zdobywając łącznie niemal 700 bramek, co czyni ją najskuteczniejszą zawodniczką w historii klubu. Drugi sezon z rzędu została królową strzelczyń PGNiG Superligi kobiet. Z Kobierkami zdobyła dwa medale Mistrzostw Polski – brąz w ubiegłym roku oraz srebro w tym.

— Chciałabym przede wszystkim podziękować tym, którzy dali mi możliwość rozwijać się tutaj w Kobierzycach od dziecka – Grażynie Janczak i Wojtkowi Duczkowi. Wszystko po kolei spowodowało, że możemy grać teraz w PGNiG Superlidze kobiet. Jest to dla mnie 10 lat wspaniałych wspomnień, które zostaną ze mną na zawsze. Kibicom dziękuję za chwile spędzone z nami, ze mną na hali. Za cudowny, niosący doping i przede wszystkim wiarę w nasze możliwości, Wspólnie przeżywaliśmy sukcesy i porażki, i to było cudowne. Do zobaczenia! – mówi Kinga.

W przyszłym sezonie zawodniczka reprezentować będzie barwy mistrzyń Polski, MKS Zagłębia Lubin.