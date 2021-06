Kiedy Polska gra na Euro 2020? Cały terminarz Polaków na mistrzostwach Europy (Terminarz Euro 2020)

Kiedy Polska gra na Euro 2020?

Kibice w Polsce żyją już meczem reprezentacji Polski na Euro 2020, mimo że pierwszy rozegrany zostanie dopiero w najbliższy poniedziałek (14 czerwca) o godz. 18 czasu polskiego w Sankt Petersburgu (Rosja). Mecz Polska - Słowacja będzie kluczowy dla układu sił w grupie E. W zgodnej opinii ekspertów, wygranie pierwszego meczu Polaków na Euro 2020 będzie kluczem do wyjścia z niej. Bez tych punktów o awans będzie niesamowicie ciężko.

Mecze Polaków na Euro 2020

Po meczu Polska - Słowacja będziemy emocjonować się przygotowaniami Biało-Czerwonych do starcia z najsilniejszym rywalem w "polskiej grupie", czyli z Hiszpanią. Mecz Polska - Hiszpania rozegrany zostanie w sobotę 19 czerwca o godz. 21 i to na terenie rywala - w Sevilli. Początkowo jednym z miast gospodarzy było Bilbao, ale ostatecznie zostało ono zastąpione przez Sevillę, gdyż w stolicy Andaluzji miejscowe władze zezwalają na udział większej liczby publiczności, co było kluczowe dla UEFA.