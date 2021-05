Kiedy pociągiem z Wrocławia do Czech? Jest nowa decyzja

Cieszące się popularnością sezonowe połączenia do Czech pierwotnie miały wrócić na trasy od 24 kwietnia. Później termin ten przesunięto na 1 czerwca. Teraz Koleje Dolnośląskie zdecydowały, że jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, pociągi wrócą na trasy nie wcześniej niż 3 czerwca.

- Stale monitorujemy rozwój sytuacji epidemicznej i mamy nadzieję, że pociągi do Czech będą mogły wrócić na trasy z początkiem czerwca. To popularne kierunki, które pasażerowie chętnie wybierają. Jednak w tej chwili atrakcje turystyczne, czyli cel podróży naszych pasażerów, pozostają do odwołania zamknięte - informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Dodatkowo czeski system klasyfikacji państw pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” określa Polskę jako kraj o wysokim poziomie ryzyka zachorowania na Covid-19. Z tego względu Koleje Dolnośląskie w porozumieniu w Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - organizatorem przewozów kolejowych w regionie, zdecydowały o przesunięciu terminu uruchomienia połączeń do Czech co najmniej do 3 czerwca.