Kiedy nowoczesne autobusy będą jeździły do podwrocławskich miejscowości? Padły konkretne terminy

Fabrycznie nowe autobusy połączą Wrocław z Czernicą, Długołęką i Wisznią Małą

To nie koniec nowości. Dla pasażerów podróżujących w zasięgu aglomeracji wrocławskiej , udostępniona zostanie możliwość zakupu biletu za pomocą karty płatniczej w "kasowniku". Wszystkie autobusy będą przystosowane do równoczesnego przejazdu dwóch osób na wózkach inwalidzkich oraz będą miały szereg udogodnień dla pasażerów o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami.

Nowoczesne autobusy linii "dziewięćset-" połączą Wrocław z Czernicą, Długołęką i Wisznią Małą. Każdy z fabrycznie nowych pojazdów będzie klimatyzowany, niskopodłogowy, wyposażony w Wi-Fi, USB oraz defibrylator AED, a także spełni najwyższe normy emisji spalin, czyli Euro 6D. Co szósty z nich będzie elektryczny .

Miasto wybrało operatora części połączeń. Co z resztą?

Urząd miasta wybrał operatora , który dostarczy nowoczesne pojazdy i obsłuży nimi wybrane połączenia - głównie we wschodniej i południowej części aglomeracji wrocławskiej. Zostało nim konsorcjum spółek Kłosok oraz Jutrans , za kwotę ponad 456 mln złotych . Wykona dwa zadania z dostępnych czterech w przetargu. Pierwsze z zadań (obsługa głównie północnego obszaru aglomeracji) zostanie powtórzone ze względu na zbyt wysoką cenę.

- Czwarte zadanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Były to linie, które są obecnie obsługiwane przez MPK. Organizatorzy chcieli sprawdzić, czy są operatorzy prywatni, którzy byłyby zainteresowani ich obsługą. Ponieważ nie pojawiły się żadne oferty, miasto i gminy aglomeracji zyskały pewność, że MPK jest optymalnym operatorem dla tych tras. Miejski przewoźnik dalej będzie te linie obsługiwał swoimi pojazdami – komentuje Tomasz Sikora.

- Negocjacje ruszą niebawem, organizatorzy przetargu zaproszą do negocjacji „najważniejszych graczy” zajmujących się przewozem osób w regionie – mówi Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kiedy nowe autobusy wyjadą na linie aglomeracyjne?

Obsługa połączeń aglomeracyjnych w ramach wszystkich trzech zadań to koszt około 700 mln złotych brutto. Operatorzy wyłonieni w postępowaniu przetargowym zapewnią do obsługi linii łącznie 69 fabrycznie nowych autobusów (11 z nich to "elektryki", ich liczba w czasie trwania umowy może wzrosnąć o kolejne trzy). Na ich dostarczenie oraz rozpoczęcie świadczenia usług będą mieli 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.