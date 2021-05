Kiedy można zorganizować imprezę lub wesele we Wrocławiu? Oto rzeczywistość po lockdownie

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, od 29 maja przyjęcia weselne będą mogły być organizowane w pomieszczeniach zamkniętych i to nawet do 50 gości (w przypadku wesel wliczając w to parę młodą). Z najnowszych doniesień medialnych wiemy, że na wesele czy jakąkolwiek inną imprezę będzie można zaprosić dowolną liczbę zaszczepionych gości. Oni nie będą wliczani do limitu. To jednak nie znaczy, że branża weselna i eventowa może odetchnąć z ulgą. Sytuacja wciąż nie jest stabilna.

- W ubiegłym roku mieliśmy sporo zapytań co do organizacji imprez w tym roku, ale podpisanych umów było bardzo mało. Ludzie bali się ryzykować - mówi Wiesław Małoucha z Restauracji Letniej. - Pary, które planowały wesela w ubiegłym roku lub na początku tego roku, przełożyły je na czerwiec, lipiec i i sierpień. Wiele imprez przeniesionych na wrzesień to przełożone komunie. To wszystko nie znaczy jednak, że nie mamy żadnych wolnych terminów. Przeciwnie, jakieś pojedyncze terminy by się znalazły.