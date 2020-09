Kiedy koniec remontu Hallera? MPK przyznaje beztrosko: nie wiemy

- MPK robi wszystko, aby jak najszybciej puścić bezpiecznie ruch nowym zielonym torowiskiem na al. Hallera – zapewnił nas Bartosz Naskręski ze spółki. Nie określił, jednak daty przywrócenia ruchu na remontowanym odcinku. Od robotników usłyszeliśmy wczoraj nieoficjalnie, że prace na Hallera mogą potrwać co najmniej do następnego piątku.

Miasto odwołało powrót tramwajów na aleję Hallera. Przebudowa torowiska, którą rozpoczęto 11 lipca, miała potrwać do 19 sierpnia, później ogłoszono, że skończy się ostatniego dnia sierpnia. Dziś przyznano, że prace jeszcze potrwają, ale nie wiadomo jak długo. MPK zapewniło nas, że firma, która zawaliła terminy zostanie ukarana.

Miało być szybko i sprawnie, a tymczasem inwestycja na Krzykach przypomina tę na Biskupinie. Przypomnijmy, że budowę zielonego torowiska na Olszewskiego wstrzymano na polecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, który wskazał, że wskutek prac mogą ucierpieć korzenie dębów rosnących przy torach. Niestety projektując torowisko tego nie przewidziano.

Co jest powodem opóźnień na Hallera i co z karami?

- Powodem przedłużających się prac jest niewywiązanie się wykonawcy z wcześniej zadeklarowanego terminu. Nie wstawił on na czas słupów, na których zawisnąć miała sieć trakcyjna. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Na opóźnienie miały również wpływ ulewne deszcze, które uniemożliwiły prace na torowisku – odpowiada Bartosz Naskręski.

Jak się dowiedzieliśmy, umowa zawarta z wykonawcą - firmą KZN Rail – zawiera klauzule o karach za każdy dzień zwłoki w ukończeniu prac. To 57 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia.