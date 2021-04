Kiedy będzie gotowe nowe boisko na Szczepinie? Znamy termin [ZDJĘCIA]

Remont Panoramy Racławickiej na ukończeniu. Zobacz, co się zmieni! [ZDJĘCIA]

Do maja lub czerwca potrwa remont Panoramy Racławickiej. Nowa aranżacja holu wejściowego, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie – to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają nas w odświeżonej Panoramie. To największy w historii remont tego obiektu.