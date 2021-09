Kibice Zagłębia Lubin nie wejdą na mecz z rezerwami Śląska Wrocław. Śląskowi ta decyzja jest na rękę

Tego, że kibice Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin za sobą nie przepadają, nie trzeba nikomu udowadniać. Wie to także policja, dlatego spotkania pomiędzy tymi drużynami traktowane są jako tzw. mecze podwyższonego ryzyka. Nie inaczej będzie w najbliższy wtorek, nawet jeśli mowa jest tu tylko o drugoligowych rezerwach Śląska Wrocław. Wszak zespół ten w I rundzie Fortuna Pucharu Polski wylosował ekstraklasowy zespół Miedziowych.

– Mamy tu klasyczny przykład dwóch zwaśnionych klubów. Nietrudno się domyślić, że jeśli przyjechałaby zorganizowana grupa kibiców z Lubina, to pojawiłaby się duża ilość naszych fanów, a to rodzi niebezpieczeństwo. Wystarczy przypomnieć sobie poprzednie starcia pomiędzy tymi drużynami z udziałem kibiców obu stron. Niestety często dochodziło wtedy do aktów niezgodnych z prawem – mówi nam Małgorzata Korny, dyrektor ds. organizacji i bezpieczeństwa Śląska Wrocław.