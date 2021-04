Kibice wracają na stadiony. Ile osób wejdzie na Stadion Wrocław?

Kibice wracają na stadiony! Od kiedy?

Kibice wracają na stadiony - to już pewne! Od 15 maja będzie możliwa ich obecność w limicie do 25 proc. pojemności trybun.

To świetna wiadomość zwłaszcza dla polskiej piłki. Taki harmonogram oznacza, że fani będą mogli wejść na mecze ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy, które zaplanowano na 16 maja. Wynika z tego, że Śląsk Wrocław mecz ze Stalą Mielec rozegra także z publicznością! To spotkanie zaplanowano na 16 maja na godz. 17.30.

Ile osób obejrzy mecz Śląska - Stal? 1/4 Stadionu Wrocław to ponad 10 tys. ludzi. W porównaniu do innych obiektów - to bardzo dużo. Przypomnijmy, że według oficjalnych danych to stadion WKS-u jest obecnie największy w ekstraklasie.

- Bardzo się cieszymy, że ostatni mecz w sezonie będą mogli obejrzeć na stadionie nasi kibice. Za wcześnie jednak mówić o zasadach sprzedaży biletów. Musimy poznać dokładne wytyczny, przeczytać rozporządzenie. Nie wiemy na przykład, czy bilety będzie można kupować tylko online, czy także w punktach stacjonarnych - komentuje Tomasz Szozda, rzecznik prasowy Śląska Wrocław.