Kibice na Grand Prix Polski - Wrocław 2020, sobota 29.08 (ZDJĘCIA - Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski). Pomimo pandemii warto było w sobotę oglądać na żywo na Stadionie Olimpijskim GP Polski. Sukces Macieja Janowskiego to historyczna chwila. Ci, którzy widzieli to na żywo, zapamiętają ten moment na długo. Byłeś w sobotę na Stadionie Olimpijskim? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH!WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK!

fot. Tomasz Hołod