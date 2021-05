Kibice Betard Sparty Wrocław wspierali żużlowców [ZDJĘCIA]

Kibice wrócili także na żużlowe stadiony. Mecz Betard Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów na Stadionie Olimpijskim oglądało ok. 3000 osób - to oczywiście 25 proc. pojemności tego obiektu. Pogoda dopisała, ale przede wszystkim spisali się wrocławscy żużlowcy, którzy wygrali 52:38. Atmosferę święta czuć było zresztą jeszcze przed stadionowymi bramami.WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów na telefonie lub strzałek.

fot. DF