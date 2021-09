Każdego dnia we Wrocławiu wyrzucane są tony jedzenia. Są jednak fundacje, które z tym walczą

,,Z głodu’’ to oddolna inicjatywa ludzi, którzy własnymi samochodami jeżdżą do hurtowników, odbierają nadwyżkę owoców i warzyw, a następnie rozdają to potrzebującym.

— Mam zamiar niedługo kupić samochód, bo odbiór żywności to najbardziej potrzebna obecnie rzecz. Żywności jest więcej niż jesteśmy w stanie zabrać w różnych miejscach - mówi Karolina Nowak, wolontariuszka z Wrocławia.