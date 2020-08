Katował swoją ciężarną partnerkę. Próbował także podpalić jej dom

Latem tego roku roku Sylwester C. został objęty dozorem policyjnym. Otrzymał też zakaz zbliżania się do swojej byłej już wtedy partnerki. Nic to jednak nie pomogło.

Jeleniogórska prokuratura w toku śledztwa ustaliła, że mężczyzna upijał się, wszczynał awantury, a podczas nich Monikę W. wyzywał (także telefonicznie), groził jej śmiercią lub poranieniem, stale kontrolował, poniżał, kopał i uderzał po całym ciele i twarzy, szarpał za włosy, dusił oraz kopał w brzuch. Robił to nawet w momencie, kiedy jego partnerka zaszła w ciążę, przez co poroniła.

Koszmar młodej kobiety trwał od lipca 2018 roku. 42-letni Sylwester C. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją ówczesną partnerką, Moniką W. Para mieszkała w Lwówku Śląskim, a także przez pewien czas przebywała razem w Holandii. Kobieta kilkukrotnie trafiała przez niego do szpitala.

- Podejrzany jednak nie respektował orzeczonych środków prawnych i nadal nachodził kobietę, groził jej, a także uporczywie o różnych porach dnia i nocy nękał smsami. Ponadto 21 sierpnia br. mężczyzna próbował podpalić budynek, w którym mieszkała pokrzywdzona rzucając w niego łatwopalną cieczą - mówi podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Sylwester C. został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpośrednio po zdarzeniu. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia. Podejrzany nie przyznaje się do winy.