Katalizatory samochodowe ze Środy Śląskiej podwójnie ekologiczne

Oferta „Naturalnie, że energia” jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Udział energii ze źródeł odnawialnych może wynosić od 50 do 100 proc. zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

- W BASF stawiamy sobie ambitne cele środowiskowe dążąc do neutralności klimatycznej. Do 2050 r. chcemy globalnie osiągnąć zerową emisję CO2 i w ten znaczący sposób wesprzeć realizację paryskiego porozumienia o ochronie klimatu. Ale by neutralność klimatyczna miała szansę stać się rzeczywistością, globalne cele muszą się także przekładać na lokalne strategie. Takim przykładem może być podpisanie umowy z PGE Obrót S.A. na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pokrywającej 100 procent naszego zapotrzebowania - powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska.