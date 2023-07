Karta EKUZ do wyrobienia w kilka minut na wrocławskim lotnisku! Doradcy NFZ będą pomagać podróżnym

We wtorek (18 lipca) wrocławianie będą mieli okazję, żeby skorzystać z bezpłatnych konsultacji na lotnisku w ramach akcji: "Bezpieczne wakacje z NFZ". Od godziny 10 do 14 na terenie portu lotniczego będzie można odebrać u doradców dolnośląskiego NFZ kartę EKUZ i zasięgnąć porady przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

- Kartę EKUZ otrzymamy bezpłatnie i w ciągu kilku minut. Wystarczy wypełnić krótki i prosty formularz, następnie karta jest drukowana i wydawana od razu na miejscu - mówi Anna Szewczuk-Łebska z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak dodaje, wspólny punkt dolnośląskiego NFZ i WSSE znajduje się w hali odlotów, przy stanowiskach odpraw paszportowo-bagażowych.

