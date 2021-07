Karkonoski Park Narodowy: "Psi mocz wzbudza w wilku niepokój"

Do Karkonoskiego Parku Narodowego codziennie wchodzi 150 psów. Jest to bowiem miejsce, do którego można się wybrać ze swoim czworonogiem.

"Niektórym ludziom wydaje się, że to mało. Ale w skali roku to ogromna ilość, która stale rośnie. W roku 2019 odwiedziło nas 5800 psów. W 2020 roku - 15 tys., a w 2021 (od stycznia do lipca) mamy już 9 tys. zarejestrowanych psich biletów. Nie wspomnę o tych turystach, którzy psów nie zgłaszają, albo do parku wchodzą „na dziko” - podkreśla Monika Rusztecka, szefowa działu udostępniania parku.

Niedawno w parku pojawiły się nowe znaki, informujące o zamknięciu niektórych szlaków z uwagi na okresy rozrodcze chronionych gatunków zwierząt.