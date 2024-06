Kąpieliska w woj. dolnośląskim dziś (20.06.2024) czynne. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Kąpielisko to doskonałe miejsce na świeżym powietrzu, aby popływać i spędzić miło czas z rodziną.

Upewnij się, które kąpieliska w województwie dolnośląskim są czynne 20.06.2024. W całej Polsce sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

Wrocław - Kąpielisko Morskie Oko (ul. Chopina)

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 16 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.05.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wrocław, Chopina 27

Wrocław

dolnośląskie

Wrocław, Chopina 27 Wrocław dolnośląskie Akwen: Zbiornik Morskie Oko we Wrocławiu

Długość lini brzegowej: 250m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Wrocław - Kąpielisko Harcerska

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 16 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wrocław, Harcerska 25

Wrocław

dolnośląskie

Wrocław, Harcerska 25 Wrocław dolnośląskie Akwen: Zbiornik Oporów we Wrocławiu

Długość lini brzegowej: 90m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Wrocław - Kąpielisko Glinianki (ul. Kosmonautów)

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 20 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.05.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wrocław, Kosmonautów 1

Wrocław

dolnośląskie

Wrocław, Kosmonautów 1 Wrocław dolnośląskie Akwen: Zbiornik Glinianki we Wrocławiu

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

🚩Wrocław - Kąpielisko Królewiecka

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024 Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wrocław

dolnośląskie Akwen: Zbiornik Królewiecki we Wrocławiu

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: 2023, , jakość doskonała, 2022, , jakość dobra, 2021, , jakość dobra, 2020, , nieklasyfikowane, 2019, , nowe kąpielisko, 2018, , nowe kąpielisko.

Siechnice - Kąpielisko Błękitna Laguna

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.06.2023 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 8 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.05.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Siechnice, Sportowa 10

Siechnice

dolnośląskie

Siechnice, Sportowa 10 Siechnice dolnośląskie Akwen: Zbiornik Błękitna Laguna w Siechnicach

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Jelcz-Laskowice - Kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jelcz-Laskowice, Stawowa 30

Jelcz-Laskowice

dolnośląskie

Jelcz-Laskowice, Stawowa 30 Jelcz-Laskowice dolnośląskie Akwen: Staw Pierwszy Jelczański

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Wały - Kąpielisko OW Wały

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 2/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.06.2024 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.05.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wały, dz. nr geod. 1/4

Wały

dolnośląskie

Wały, dz. nr geod. 1/4 Wały dolnośląskie Akwen: Wyrobisko po glinie w miejscowości Wały

Długość lini brzegowej: 117m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.05.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Biały Kościół,

Biały Kościół

dolnośląskie

Biały Kościół, Biały Kościół dolnośląskie Akwen: Podgródka, dopływ Oławy

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Stradomia Wierzchnia - Kąpielisko Zalew Stradomia

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.08.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Stradomia Wierzchnia, Stradomia Wierzchnia - zalew

Stradomia Wierzchnia

dolnośląskie

Stradomia Wierzchnia, Stradomia Wierzchnia - zalew Stradomia Wierzchnia dolnośląskie Akwen: Zalew Stradomia

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Bielawa - Kąpielisko Sudecka Plaża

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.06.2024 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Bielawa, Wysoka 1

Bielawa

dolnośląskie

Bielawa, Wysoka 1 Bielawa dolnośląskie Akwen: Jezioro Bielawskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Legnica - Kąpielisko Kormoran

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2023 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 26°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Legnica, Kąpielowa 1

Legnica

dolnośląskie

Legnica, Kąpielowa 1 Legnica dolnośląskie Akwen: Czarna Woda

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska?

Na kąpielisku spędzisz czas w upalne dni w bezpieczny i przyjemny sposób. Woda w kąpieliskach jest stale monitorowana, a plaże są sprzątane. Na miejscu można również liczyć na pomoc ratownika. Często znajdziesz również miejsca wydzielone dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Kąpielisko to nic innego, jak wydzielony fragment wód powierzchniowych. Są to miejsca przeznaczone do kąpieli w celach rekreacyjnych. Na kąpielisko warto zabrać ze sobą koc, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, okrycie głowy oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, gdyż nawadnianie się w upalne dni jest bardzo istotne. By miło spędzić czas zabierz ze sobą książkę, słuchawki lub piłkę.

