Kacper Chodyna: Jesteśmy pewni siebie, Śląsk nie jest w najlepszej dyspozycji

W piątek niezwykle ważny mecz dla kibiców Zagłębia Lubin, jakim są derby ze Śląskiem Wrocław. Pierwsze co przychodzi Ci do głowy kiedy myślisz o derbach to?

Zdecydowanie to, że ten mecz jest ważniejszy niż każdy inny. Derby rządzą się swoimi prawami. Wiemy, jak podchodzą do tego kibice, dla nas także jest to podwójna motywacja i adrenalina, dlatego z pewnością będzie to mecz walki.

Które spotkanie derbowe wspominasz najlepiej?

Myślę, że nie muszę daleko sięgać pamięcią. Były to ostatnie derby, które wygraliśmy na własnym obiekcie 2:1, a gola w ostatniej minucie strzelił Kamil Kruk. Z pewnością jest to miłe wspomnienie. Niestety oglądałem to spotkanie w domu, ponieważ byłem kontuzjowany, ale mocno przeżywałem ten mecz i bardzo się cieszyłem, gdy zdobyliśmy zwycięską bramkę.

Wolałbyś, aby derby zakończyły się remisem 4:4 po świetnym meczu, czy jednak wymęczonym zwycięstwem 1:0?