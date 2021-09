Już Mieszko I powoływał do służby rezerwistów

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele dramatycznych wręcz doniesień medialnych dotyczących tego, że dorośli polscy mężczyźni dostają powołanie na ćwiczenia rezerwy. Dlaczego Wojsko Polskie tak bardzo uwzięło się na porządnych, zwyczajnych obywateli?

Zacznijmy może od tego, że już Mieszko I powoływał armię rezerwową. Kazał też używać wici – kto się nie stawił na wezwanie, wiedział, jaka kara go czeka… Takim pojawiającym się pretensjom jednocześnie dziwię się i się nie dziwię, gdy wezmę pod uwagę, że w latach 2009-2015 na ćwiczenia w Polsce żołnierzy rezerwy wezwano jedynie 25 tysięcy osób.

To chyba niewiele?

Bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że ta liczba rozkłada się na 7 lat, a więc

nieco ponad trzy tysiące rocznie – kropla w morzu potrzeb. A jeżeli powiem na dodatek, że Jagiellonowie w czasie swoich rządów każdego roku wzywali pod broń więcej rezerwistów niż my aktualnie, to brzmi wręcz śmiesznie.