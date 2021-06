Jutro otwarcie nowego Aldi we Wrocławiu. Gdzie i o której godzinie?

NOWE Paide Linnameeskond - kim jest rywal Śląska Wrocław w Liga Konferencji UEFA

Paide Linnameeskond będzie rywalem Śląska Wrocław w I rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. Co to za drużyna? - To jest klub, który dopiero od dwóch-trzech sezonów dobił się do krajowej czołówki. W poprzednim sezonie wykorzystali słabsza postawę Levadii i Nomme Kalju zdobywając wicemistrzostwo kraju - mówi Dawid Czemko, który na Twitterze prowadzi profil "Estoński Futbol" @estonski_futbol