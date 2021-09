Juniorzy Sparty języczkiem u wagi. Liszka: Pan Janusz wywierał na mnie dużą presję

Atrakcyjność pierwszych tegorocznych półfinałów PGE Ekstraligi – choć zakończyły się one takimi samymi rezultatami – była zgoła różna. W większości biegów na gorzowskim stadionie im. Edwarda Jancarza końcowa kolejność była ustalana już po pierwszym wirażu. Wydarzeniem zawodów był perfekcyjny występ Bartosza Zmarzlika, który w sześciu startach uzbierał komplet 18 punktów. Nie uchroniło to jednak Moje Bermudy Stali od porażki z Motorem Lublin 41:49.

Spotkanie w Lesznie można natomiast wykorzystać jako reklamę żużla w środowiskach, które do tej pory nie były przekonane do czarnego sportu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że wspomniana reklama okazałaby się skuteczna.

W pierwszych wyścigach potyczki na stadionie im. Alfreda Smoczyka w rolę bohaterów Betardu Sparty wcielili się najmłodsi członkowie zespołu. Michał Curzytek i Przemysław Liszka w biegu juniorskim pomknęli po podwójne zwycięstwo i zbudowali czteropunktową przewagę. Jeszcze większą wartość miało zwycięstwo Liszki w czwartym wyścigu. 21-letni wrocławianin znakomicie ruszył spod taśmy i przez cztery okrążenia umiejętnie utrzymywał za swoimi plecami wściekle atakującego go Janusza Kołodzieja. – Pan Janusz wywierał na mnie dużą presję, więc musiałem być jeszcze bardziej czujny – stwierdził młodzieżowiec WTS-u, z szacunkiem wypowiadając się o starszym o 16 lat rywalu.