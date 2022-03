Jhon Chancellor w weekend walczył z Adamem Zrelakiem, teraz zmierzy się z gwiazdami reprezentacji Argentyny i Kolumbii

Jhon Chancellor to jeden z nielicznych piłkarzy polskiej ekstraklasy, który ma szansę grać o punkty w strefie Ameryki Południowej. O awans na mundial walczy 10 reprezentacji, które wrzucone są do jednej grupy i rywalizują na zasadzie każdy z każdym. Wenezuelczycy na tę chwilę są najsłabszym zespołem. Ustępują nie tylko takim tuzom jak Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Chile czy Kolumbia, ale też Ekwadorowi, Peru, Boliwii i Paragwajowi.

Chancellor w miniony weekend miał ogromne problemy z zatrzymaniem Adama Zreľáka z Warty Poznań (swoją drogą powołanego do reprezentacji Słowacji), a w nocy z piątku na sobotę będzie musiał stawić czoła gwiazdom reprezentacji Argentyny w Buenos Aires. Wprawdzie w kadrze Albicelestes zabraknie Leo Messiego, ale będą m.in. Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Paulo Dybala (Juventus) czy Angel Di Maria (PSG). Cztery dni później Wenezuelczycy podejmą w Ciudad Guayana Kolubmię z Jamesem Rodriguezem, Luisem Murielem czy Juanem Cuadrado.

Warto zaznaczyć, że mecz z Wartą wybitnie reprezentantowi Wenezueli nie wyszedł, ale w pierwszych swoich występach w miedziowych barwach prezentował się znacznie lepiej. Lekko nie będzie, szans na awans Wenezuelczycy nie mają już żadnych, ale to dla Chancellora wyzwanie, o jakim większość jego kolegów z szatni Zagłębia może tylko pomarzyć.

Czeski napastnik Martin Doležal znalazł się na liście rezerwowej jeśli chodzi o powołania na najbliższe spotkania ze Szwecją w półfinale baraży i ew. z Polską w finale. Łukasz Poręba zyskał uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 Macieja Stolarczyka i jedzie na mecze el. ME z Izraelem i Węgrami, a Kacper Bieszczad i Łukasz Łakomy mają szansę zagrać towarzysko z Anglią i Czechami w kadrze U-20. Ponadto Tomasz Pieńko zagra w towarzyskim dwumeczu ze Szwajcarią reprezentacji U-18 (powołanie dostał też niemający jeszcze debiutu w pierwszej drużynie Zagłębia Mateusz Chmarek), a Oliwier Sławiński otrzymał powołanie na konsultację szkoleniową kadry do lat 17, wraz z zawodnikiem Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie Kacprem Terleckim.

Powołaniami nie sypnęło w Śląsku Wrocław. Niegrający ostatnio Łukasz Bejger pojechał na kadrę U-21, a w U-18 zobaczymy występującego w drugoligowych rezerwach WKS-u Łukasza Gerstensteina.