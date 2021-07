Jest poważna oferta za Erika Exposito. Czy zagra z Paide?

Informację o ofercie za Exposito potwierdził nam dyrektor sportowy Śląska Wrocław Dariusz Sztylka, który stwierdził, że teraz wszystko zależy od akceptacji rady nadzorczej. Wygląda więc na to, że oferta jest dla klubu bardzo interesująca. Na razie nie udało nam się ustalić, kto ani za ile chce pozyskać napastnika.

Dla Śląska byłby to dobry interes, bo kontrakt Hiszpana wygasa za rok. Władze klubu zaczęły z nim rozmawiać o przedłużeniu umowy, ale nowej parafki jeszcze nie było. Lepiej go sprzedać teraz i zarobić, niż patrzeć, jak za pół roku dogaduje się z kimś innym - już bez odstępnego.

Exposito ma z kolegami w środę polecieć do Estonii, gdzie wrocławianie w czwartek zaczną sezon meczem kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. Z naszych informacji wynika, że Hiszpan faktycznie wsiądzie do samolotu, a jeśli transfer zostanie dopięty, to dopiero po tym spotkaniu.