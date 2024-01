Jedna z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia - Neon Side, po naszej interwencji zaświeciła na nowo. Niestety, radość zgasła po jednym dniu

- Neony zużywają się, widzimy to i chcemy je naprawić. Zleciliśmy wycenę naprawy w profesjonalnej firmie i jesteśmy, co do zasady, gotowi do zlecenia ich naprawy. Problemem są kwestie formalnoprawne. Remont będzie kosztował około 200 tys. zł. Musimy więc mieć pewność, że wyremontowane neony dalej będą służyć mieszkańcom. Obecna umowa tego nie gwarantuje. Obecnie prowadzimy rozmowy z właścicielem neonów, mające na celu m.in. uregulowanie tego aspektu sprawy. Mamy nadzieję, że wkrótce wyjaśnimy kwestie formalnoprawne i znów wszystkie neony w pełnym blasku zaświecą - odpowiada Gabriela Iwińska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.