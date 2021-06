Jarosław Skrobacz nie jest już trenerem Miedzi Legnica. Kto go zastąpi? Znamy nazwisko faworyta zarządu

Trener Jarosław Skrobacz przepracował w Miedzi cały miniony sezon. Jego drużyna zakończyła rozgrywki Fortuna 1 ligi na 7. miejscu w tabeli, przez co nie załapała się do baraży o awans, a to był cel minimum dla 53-letniego szkoleniowca. "Miedzianka" w 34 meczach zdobyła 51 punktów – na ten wynik złożyło się 13 zwycięstw, 12 remisów i 9 porażek. W Fortuna Pucharze Polski legniczanie odpadli w I rundzie po przegranej 0:4 z Radomiakiem Radom.

- Podjęliśmy trudną decyzję o zmianie trenera, bo widzimy taką potrzebę, by ten zespół mógł się dalej rozwijać. Ale też chcę bardzo podziękować trenerowi Skrobaczowi za ten rok współpracy, bo to był niełatwy czas przebudowy i odmładzania zespołu. Trener podjął się tego zadania i choć nie wszystko szło po naszej myśli, to zostawia po sobie też wiele pozytywów – mówi Andrzej Dadełło, właściciel Miedzi.