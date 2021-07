Japończyk Koki Hinokio nowym piłkarzem KGHM Zagłębia Lubin

NOWE Kylian Mbappe zdecydował się na Real Madryt, czy piękna Alicia Aylies pojedzie z piłkarzem do Hiszpanii... [ZDJĘCIA]

Wygląda na to, że Kylian Mbappe podjął ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości. Zdaniem dziennika "L'Equipe" Francuz poinformował już władze Paris Saint-Germain, że nie przedłuży wygasającego w 2022 roku kontraktu, a jeśli wierzyć doniesieniom z Hiszpanii, jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt. Niedawno wyszło zresztą na jaw, że szuka domu w stolicy Hiszpanii. Nie wiadomo tylko jak na pomysł takiej przeprowadzki zareaguje ukochana piłkarza - piękna Alicia Aylies. W ogóle niewiele wiadomo, bo choć o związku Mbappe z byłą Miss Francji mówi się od dawna, a Aylies widziana była nawet na trybunach podczas meczów zwycięskiego dla "Trójkolorowych" mundialu w Rosji, to jednak para bardzo oszczędnie dzieli się informacjami na swój temat. Alicia znacznie chętniej pozuje do zdjęć i trudno się jej dziwić. Nie tylko dlatego, że jest modelką...